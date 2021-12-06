Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti! Siyasilerden taziye mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti. Kasım ayında kanser tedavisi nedeniyle 2 kez ameliyat geçiren Duralı, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.
BUGÜN İKİNDİ NAMAZI SONRASI DEFNEDİLECEK
Duralı'nın naaşı, bugün Fatih Camisi'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Duralı'nın, Türkiye'nin fikir dünyasının önemli değerlerinden olduğunu belirten Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Aynı zamanda bilim-kültür alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülünü alacak isimlerden biri olan hocamızın eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, sohbetleri, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tefekkür dünyamıza unutulmaz hizmetleri olmuştur. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."
KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ
Duralı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde bilim - kültür alanında ödüle layık görülmüştü.
Duralı, Fikriyat için yazdığı, "Ölüm, sınavın sonu: Dirimsiz hayata diriliş" başlıklı yazısında, hayatın sonuyla ilgili, "Ölüm, dünya bilgisinin kesinlikle sonlandığı ufuk çizgisidir. O kapıyı bize açan tek anahtar, imândır. Uzak yol gezgini, seyâhata çıkmadan önce, uzun süre zihince, bedence ve erzakca özenle hazırlanır. İşte dirimli-bedenli yaşama da, ölüm yolculuğuna hazırlık devresidir. Ancak, öteki yolculukların tersine, bu seyâhatin çıkış ânı baskın çoğunlukla bilinmez. Bu da, Rahmet ile Adâletin şâhikasıdır." ifadelerini kullanmıştı.
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