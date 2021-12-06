Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti! Siyasilerden taziye mesajları





"ÜNİVERSİTE YILLARIMIN EN GÜZEL DERSLERİNİ ONUNLA YAPTIK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun" paylaşımında bulundu.

EMİNE ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yeryüzünün kandili olan bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Kültür ve düşünce dünyamızın kıymetli ismi, Şaban Teoman Duralı hocamızın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Makamı ali olsun." ifadesini kullandı.