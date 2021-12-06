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    • 06.12.2021 23:24
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    • 06.12.2021 23:58
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    Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Şaban Teoman Duralı öldü mü, neden öldü?

    Son dakika haberi... Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti. Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını sunuyordu. Son dakika haberinin ardından Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Şaban Teoman Duralı öldü mü, neden öldü? soruları gündeme geldi. İşte Duralı hakkında sıcak gelişmeler...

    Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Teoman Duralı öldü mü, neden öldü?

    Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Teoman Duralı öldü mü, neden öldü? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika haberine göre Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Teoman Duralı hakkında acı haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında vedat etti. İşte Teoman Duralı hakkında yapılan paylaşımlar ve biyografisi...

    PROF. DR. TEOMAN DURALI ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    Yazar Necdet Subaşı, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın ölüm haberini sosyal medya hesabından verdi. Subaşı paylaşımında, ''Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti. Allah rahmet eylesin.'' ifadelerini kullandı.

    Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu da "Değerli dostlar ustamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Makamı ali olsun. Tüm sevenlerine sabır niyaz ediyorum." paylaşımında bulundu.

    Yazar Nuriye Çakmak Çelik ise Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatı ile ilgili "Benim güzel hocam. Şaban Teoman Duralı hocamız vefat etti. Oğlu ve asistanı Ayşe hanımdan teyit alındı. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

    TEOMAN DURALI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

    Teoman Duralı, Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür. Felsefe tarihi, biyoloji felsefesi, dilbilim, siyaset felsefesi, savaş felsefesi gibi alanlarda çok sayıda kitabı ve makalesi vardır.

    7 Şubat 1947 Zonguldak doğumludur. Zonguldak'ta başladığı ilköğrenimini Ankara'da tamamladı ve ortaöğrenimini Ankara TED Kolejinde yaptı.

    İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü (1973) bitirdi. 1975 yılında aynı üniversitenin Felsefe Bölümünde asistan olarak çalışmaya başladı. "Biyoloji Felsefesine Dair" teziyle felsefe doktoru (1977) oldu. 1978 yılında NATO bursuyla Paris'te biyo-teknoloji seminerlerine katıldı. 1982 yılında yardımcı doçent, aynı yıl biyoloji felsefesi üzerine verdiği tezle doçent, 1988 yılında profesör oldu. 1992-93 yıllarında Kuala Lumpur/Malezya'da, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde, 1995-97 ve 1999 yıllarında ISTAT (Kuala Lumpur)'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yurtdışında değişik zamanlarda inceleme ve araştırma gezileri yaptı. Yurtiçinde ise, asıl görev yeri olan İstanbul Üniversitesinden başka, pek çok üniversitede değişik alanlarda dersler ve konferanslar verdi. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı oldu.

    Türkçe, İngilizce ve çeviri makalelerini Felsefe Arkivi, Yazı, Bilim Dergisi, Türk Kültürü, Forum, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlim ve Sanat, Felsefe Konuşmaları, Milli Kültür, Bilim-Felsefe-Tarih, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yıllığı, Yeni Toplum, Turkish Daily News, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni, Dergâh, Diplomatik, Yeni Şafak, Zaman, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, NQP Türkiye, Gerçek Hayat, İstanbul'daki Anadolu, Eğitimbilim, Altınoluk, Umran, Kutadgubilig dergi, gazete ve yıllıklarında yayımladı. 2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülünü aldı.

    ESERLERİ NELERDİR?

    Canlılar Sorununa Giriş / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Çalışmalar (1982), Biyoloji Felsefesi / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı (1992), Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (1995), Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine (1996), A New System of Philosophy-Science frol the Biological Standpoint (1996), Felsefe-Bilime Giriş (1998), Çağdaş Küresel Medeniyet / Anlamı-Gelişimi-Konumu (2000), Çağdaş Küresel Medeniyet (2006), Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (2007), A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint, SorunNedir, Sorun Çağının Anatomisi – Çağımızın Felsefece Teşrihi (Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Mehmet Sabri Genç, 2009), Omurgasızlaştırılmış Türklük (2013).

        "ACIMIZ BÜYÜK"

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Teoman Duralı için taziye mesajı paylaştı.

        Altun, "Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak…" dedi.

        "ÜNİVERSİTE YILLARIMIN EN GÜZEL DERSLERİNİ ONUNLA YAPTIK"

        Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun" paylaşımında bulundu.

        "TEFEKKÜR DÜNYAMIZDAN BİR YILDIZ KAYDI"

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesaı Twitter üzerinden Teoman Duralı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

        Kabaktepe, "Tefekkür dünyamızdan bir yıldız kaydı. Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Yetiştirdiği binlerce öğrenci ve düşünce dünyamıza katkılarıyla unutulmayacak bir insandı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

        "YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLERLE HATIRLAYACAĞIZ"

        AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Ülkemizin önemli düşünürlerinden gerçek bir münevver ismi, Şaban Teoman Duralı hocamızı kaybettik. Onu hep, bilime katkıları ve yetiştirdiği öğrencileri ile hatırlayacağız. Allah mekanını cennet eylesin.
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