Emel Yıldırım hakkında aramalar hız kazandı. Son dakika haberine göre, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve gazeteci Emel Yıldırım hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, Emel Yıldırım kimdir, kaç yaşındaydı? Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım neden öldü, hastalığı neydi? Sorularının yanıtını arıyor. İşte merak edilenler...

EMEL YILDIRIM NEDEN ÖLDÜ?

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, "Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik" dedi.