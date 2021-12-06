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    • 06.12.2021 12:07
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    • 06.12.2021 12:07
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    Anneye yılbaşı hediyesi ne alınır? Anneye en güzel yılbaşı hediye fikirleri! 2021 yılbaşı hangi gün? İşte öneriler…

    Aralık ayının ilk haftası yaşanırken Anneye yılbaşı hediyesi ne alınır? Sorusunun yanıtı da sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Yeni yıla az bir zaman kala hediye arayışı da hız kazandı annelerini mutlu etmek ve yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak amacıyla hediye önerilerini merak eden ve unutulmaz bir gün yaşatmak isteyenler için Anneye en güzel yılbaşı hediye fikirlerini haberimizde derledik. Peki 2021 yılbaşı hangi güne denk geliyor, hafta içi mi yoksa hafta sonu mu kutlanacak?

    takvim.com.tr
    Anneye yılbaşı hediyesi ne alınır?

    Anneye yılbaşı hediyesi ne alınır? Anneye en güzel yılbaşı hediye fikirleri! 2021 yılbaşı hangi gün? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yeni yıl kutlamalarına az bir zaman kala her sene klasikleşen hediye araştırmaları yine tüm hızıyla başladı ve özellikle annesine emeklerinin karşılığı olarak hediye vermek ve yılbaşında onu mutlu etmek isteyenler için hediye önerilerini derledik.

    YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Bu yıl yılbaşı 31 Aralık Cuma günü kutlanacak, 1 Ocak resmi tatil olsa da bu yıl Cumartesi yani hafta sonuna denk geldiği için zaten resmi tatillerden olacak.

    ANNEYE YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ

    Kar küreleri yeni yıl için en uygun hediyelerden biridir. Bir çok mağaza yeni yıla özel kar küreleri üretmektedir. Hediye alacağınız kişi kar küresini gördüğünde çok sevinecektir.

    Annenizin en çok ihtiyacı olan veya önceden beğenmiş olduğu bir kıyafeti alarak ona sürpriz yapabilirsiniz.

    Fotoğraflı takvimlerde yeni yıl için oldukça güzel bir seçim olabilir.

    Hediye alacağınız arkadaşınızın masa başı bir işi varsa fotoğraflı takvim onun için hem çok kullanışlı olacaktır hemde baktıkça sizi hatırlamasını sağlayabilirsiniz.

        Takı ve aksesuar biraz klişe gelebilir fakat yıllardır hep beğenilmiştir. Her cinsin kullanabileceği türden takılar alınıp şık kutular içerisinde hediye edilebilir.

        Parfümlerde yıllardır eskimeyen en güzel hediyeler arasında yer alır. Hediye edeceğiniz kişi her sıktığında sizi hatırlayacağına emin olabilirsiniz.

        El emeği bir şey hazırlamak istiyorsanız yılbaşı konseptli şeker hamurlu kurabiyeler oldukça iyi bir alternatif olacaktır. Hem karnınızı doyurur hemde karşınızdaki düşünüp onun için bir şey yapmış olursunuz.

        Çiçekler her özel günde kurtarıcıdır. Alacak bir şey bulamadıysanız annenizin en sevdiği çiçeği hediye edebilirsiniz.

        Her yılbaşının olmazsa olmaz hediyeleri iç çamaşırlarıdır. Kırmızı iç çamaşırıyla yılbaşına girmek bir rivayete göre bütün bir yıl boyunca şans getireceğine inanılır.

        Romantik bir öneri isteyenler için yılbaşında sevdiğiniz kişiye üzerinde fotoğraf baskılı kupa hediye edebilirsiniz. İçeceğini her yudumladığında böylece aklında kalmış olursunuz.

        Konsept hediye sevenler içinde mağazalarda satılan yılbaşı konseptli kazaklar oldukça sevimli bir hediye olacaktır.

        TÜRKİYE'DE İLK YILBAŞI NE ZAMAN KUTLANDI?

        Türkiye'de yılbaşı kutlamaları 1930 yılından sonra başladı. Bizde Miladi Takvim, bundan 78 yıl önce, 1925 Aralık ayının 26'ıncı günü yayınlanan kanunla, resmen kabul edilmişti. O güne kadar kullanılmakta olan Rumi Takvim'in 1341 yılı Aralık ayının 31'inci gününü takip eden gün, yılbaşından ilk kez söz edildi
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