Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.12.2021 09:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.12.2021 09:21
    ABONE OL

    6 Aralık 2021 Tekel, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları ne kadar oldu? Philip Morris - JTI - BAT yeni zamlı sigara fiyat listesi!

    Sigara zammına dair son dakika gelişmeler merak edilmeye başlandı. Fiyatlarla ilgili herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı tiryakiler tarafından arama motorları üzerinden araştırılıyor. Sosyal medyada konuşulan iddialar doğrultusunda sigara fiyatlarına zam geleceği ileri sürülüyor. Tiryakiler bu bağlamda hangi markaların fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek için araştırmalara devam ediyor. Peki, 6 Aralık hangi sigara markalarına zam geldi? 6 Aralık Tekel, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları ne kadar oldu? Philip Morris Sigara fiyat listesi!

    takvim.com.tr
    6 Aralık Tekel, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları ne kadar oldu?

    6 Aralık hangi sigaraya zam geldi? Sosyal medyada konuşulan iddialara göre, Philip Morissa marka Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M gibi sigaralara 5 TL zam geldiği iddia edildi. Peki, 6 Aralık 2021 Tekel, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları ne kadar oldu? Philip Morris - JTI - BAT yeni zamlı sigara fiyat listesi!

    6 ARALIK SİGARAYA ZAM VAR MI?

    Sigara zammına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    6 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 17 TL

    Marlboro Touch: 18 TL

    Marlboro: 19 TL

    Parliament: 19,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

    Muratti: 17 TL

    Muratti Blu: 16 TL

    Lark: 16 TL

    Chesterfield: 15,50 TL

    JTI

    Winston Slender: 16 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

    Winston: 17 TL

    Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

    Camel Slender: 15,50 TL

    Camel: 16 TL

    Monte Carlo Slender: 15,50 TL

    Monte Carlo: 15,50 TL

    LD: 15,50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

        Kent D-Range: 16 TL

        Kent Slims: 19 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

        Rothmans: 15,50 TL

        Viceroy: 16,00 TL

        Pall Mall: 16,00 TL

        Tekel 2000: 15,50 TL

        Tekel 2001: 15,50 TL

        Samsun: 16,00 TL

        Maltepe: 16,00 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Omicron’un yeni belirtisi ortaya çıktı!
        Haberler Güncel 6 Aralık 2021 Tekel, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları ne kadar oldu? Philip Morris - JTI - BAT yeni zamlı sigara fiyat listesi!
            SON DAKİKA