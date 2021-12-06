6 Aralık hangi sigaraya zam geldi? Sosyal medyada konuşulan iddialara göre, Philip Morissa marka Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M gibi sigaralara 5 TL zam geldiği iddia edildi. Peki, 6 Aralık 2021 Tekel, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları ne kadar oldu? Philip Morris - JTI - BAT yeni zamlı sigara fiyat listesi!
6 ARALIK SİGARAYA ZAM VAR MI?
Sigara zammına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
6 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
JTI
Winston Slender: 16 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
Winston: 17 TL
Winston Xsence Black&Gray: 18 TL
Camel Slender: 15,50 TL
Camel: 16 TL
Monte Carlo Slender: 15,50 TL
Monte Carlo: 15,50 TL
LD: 15,50 TL