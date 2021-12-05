Yarı yıl tatili ne zaman 2022? Sömestr, 15 tatil tarihi belli oldu, MEB açıklaması geldi! Okulların kapanacağı tarih ise…

Yarı yıl tatili ne zaman 2022? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sömestr, 15 tatil tarihi belli oldu, MEB açıklaması geldi! Okulların kapanacağı tarih de açıklandı. Hem öğrenciler hem de veliler tatil planlarını yaparken bir yandan da okul kapanış tarihi ile sömestr, ara tatil hakkında bilgi edinme istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre merak edilen tarihler belli oldu. İşte detaylar...
YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile kasım ara tatili ve yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihleri belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
2. DÖNEM ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.