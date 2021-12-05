ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sağkan, Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştı. Ardından 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliğinde bulundu. 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Ardından Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, yüksek oy sonucu başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti.