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    • 05.12.2021 16:35
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'a gidiyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle, iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere, 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

    Başkan Erdoğan Katar’a gidiyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından resmi ziyaret için Katar'a gidecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler gözden geçirilecek, bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

    AL SANİ İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
    Başkan Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.

    İki lider tören sonrasında baş başa görüşme yapılacak. Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

    KATAR İLE 7. KOMİTE TOPLANTISI
    Başkan Erdoğan'ın Katar ziyaretinde mevcut iş birliğinin artırılması noktasında adımlar da atılacak.

    Bu kapsamda Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisi gerçekleştirilecek.

    İki ülke arasında ilki 2015 yılında yapılan komite toplantıların sonucunda; ticaretten enerjiye, savunmadan sanayiye kadar birçok alanda 62 anlaşma imzalandı.

    Erdoğan ve Al Sani'nin başkanlık edeceği 7'nci toplantıda da çeşitli anlaşmalar imza altına alınacak.

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    Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'a gidiyor!
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