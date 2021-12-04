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    • 04.12.2021 16:33
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    Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te dev fabrikanın açılışında konuştu

    Gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt’te Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi’nin açılış töreninde konuştu.

    Siirt’te dev fabrikanın açılış töreni yapıldı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

    "Açılışını yaptığımız ilk çinko tesisinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesis Siirt'te hatta bölgede şimdiye kadar yapılmış en büyük sanayi tesisidir. Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihiyacının yarısı burada üretilecek. Böylece yıllık yarım milyar dolar tasarruf sağlayacağız. Bu tesisle beraber 3000 kardeşimizin iş ihtiyacını karşılayacağız."

    SİİRT'E DEV TESİS

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan çinko izabe tesisi ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kuruldu. Tesis, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek.

        Tam kapasiteyle hizmete girmesiyle Siirt ve Hakkari'de 3 bin kişiye istihdam sağlayacak tesisle ithalatın yüzde 40'ı karşılanmış olacak. Tesis ilk planda 30 bin ton üretim, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak.

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