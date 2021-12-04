Mıknatıslı bomba düzeneği nedir? Uzaktan kumandalı mıknatıslı bombanın özelliği nedir? Başkan Erdoğan’a bombalı tuzak önlendi!

POLİSİN PATLAYICI FARK ETMESİ KATLİAMI ÖNLEDİ

Aracını muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da emniyet müdürlüğünün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacak olan polis memurları dışında, aracın bulunduğu yerde başka polisler de olacaktı. Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü.