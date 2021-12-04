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    • 04.12.2021 13:45
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    Açık Lise (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı! AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Açık Lise sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem sınavları bugün itibariyle başladı. MEB tarafından yapılan açıklama sonrası online olarak gerçekleştirilen sınavlar 10 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek. Sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Açık Lise AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Açık Lise sınavları hakkında detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Açık Lise (AÖL) 1. dönem sınavları bugün itibariyle yapılmaya başlandı. MEB tarafından açıklanan sınav takvimine göre açık lise sınavları 10 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler şimdiden sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!

    AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖL sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Sınav en son 10 Aralık'ta uygulanacak. Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖL sonuçları Aralık ayı içerisinde erişime açılacak.

    DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

    1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

    2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

        3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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        Haberler Güncel Açık Lise (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı! AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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