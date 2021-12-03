Yarıl yıl tatili ne zaman? 15 tatil, sömestr hangi tarihte? Okullar 2022 yılında ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimi

Yarıl yıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi tarihte? Okullar 2022 yılında ne zaman kapanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2021-2022 yılı tatil tarihleri belli oldu ve tatil planı yapmak isteyen öğrencilerle velileri araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2021-2022 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri...
YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile kasım ara tatili ve yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihleri belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
2. DÖNEM ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.