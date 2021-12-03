Yalnız Kurt’taki Golyat'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Golyat'ın gerçek hikayesi şoke etti! Boyu 3 metreye yakın! Meğer ayetlerde de...

ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi için ilk fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Usta yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi Yalnız Kurt diğer hiçbir diziye benzemeyecek. 1. bölümü için milyonlarca kişi gün saymaya başlasa da henüz yayınlanacağı tarih duyurulmadı. Heyecanlı bekleyiş devam ederken ilk fragmandaki Golyat ismi merak uyandırdı. Yalnız kurt eli kanlı kuklacıya, acımasız canavar Golyat'a karşı savaş verecek. Peki kim bu Golyat? Yalnız Kurt'taki Golyat'ın büyük sırrı ortaya çıktı. Fragmandaki 'Ama artık yeter' isyanı kafaları çok karıştırdı. Düşman Golyat'ın kim olduğu belli oldu.
OYUNCU KADROSU YIKILIYOR!
Yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Yalnız Kurt dizisinin kadrosu alev alıyor. Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İlk fragmanı büyük ses getiren dizisinin çekimleri de tüm hızıyla sürüyor.
KONUSU DİKKAT ÇEKTİ!
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
GOLYAT'IN HİKAYESİ ŞOKE ETTİ
Yalnız Kurt dizisinde bir küresel grubun adı olacak Golyat'ın tarihin ilk ışıklarına dayanan bir hikayesi olduğu ortaya çıktı.