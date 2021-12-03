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    • Güncel
    • 03.12.2021 08:20
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    • 03.12.2021 08:20
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    Yalnız Kurt’taki Golyat'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Golyat'ın gerçek hikayesi şoke etti! Boyu 3 metreye yakın! Meğer ayetlerde de...

    Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi ve Sen Anlat Karadeniz gibi efsane dizilere imza atan Osman Sınav, bu kez Yalnız Kurt dizisiyle sektörde tozu dumana katmaya hazırlanıyor. İlk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte heyecan iyice arttı. Fragmandaki Golyat ise izleyicilere büyük merak uyandırdı. Dizide Golyat isimli bir küresel güç bulunuyor. Söz konusu bu güçe karşı verilen mücadelenin anlatılacağı Yalnız Kurt dizisinde bahsi geçen Golyat'ın hikayesi duyanları dumura uğrattı.

    Yalnız Kurt’taki Golyat’ın büyük sırrı ortaya çıktı

    ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi için ilk fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Usta yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi Yalnız Kurt diğer hiçbir diziye benzemeyecek. 1. bölümü için milyonlarca kişi gün saymaya başlasa da henüz yayınlanacağı tarih duyurulmadı. Heyecanlı bekleyiş devam ederken ilk fragmandaki Golyat ismi merak uyandırdı. Yalnız kurt eli kanlı kuklacıya, acımasız canavar Golyat'a karşı savaş verecek. Peki kim bu Golyat? Yalnız Kurt'taki Golyat'ın büyük sırrı ortaya çıktı. Fragmandaki 'Ama artık yeter' isyanı kafaları çok karıştırdı. Düşman Golyat'ın kim olduğu belli oldu.

    OYUNCU KADROSU YIKILIYOR!

    Yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Yalnız Kurt dizisinin kadrosu alev alıyor. Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İlk fragmanı büyük ses getiren dizisinin çekimleri de tüm hızıyla sürüyor.

    KONUSU DİKKAT ÇEKTİ!

    Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

    GOLYAT'IN HİKAYESİ ŞOKE ETTİ

    Yalnız Kurt dizisinde bir küresel grubun adı olacak Golyat'ın tarihin ilk ışıklarına dayanan bir hikayesi olduğu ortaya çıktı.

        GOLYAT NEDİR, NE DEMEK?

        Câlût ya da Golyat'ın MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılıyor. Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı olan Golyat, İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud (İslam'da Davud peygamber) ile yaptığı ve kaybettiği düello ile tarihteki yerini alan Golyat, İsrail askerlerini düelloya davet etmesi ile tanınıyor. Beytüllahimli Yareoregim'in oğlu Elhanan'ın öldürdüğüne dair hakkında söylentiler olan Golyat'ın dev olduğuna inanılıyor.

        İslam inancında da yer alan biri olan Golyat, Bakara Sûresi'nde (249-251) Davud ve Câlût arasında yaşananlarının anlatıldığı ayetlerde geçiyor. Öte yandan eldeki en eski belgeler olan Ölü Deniz Tomarları'na göre Golyat'ın boyu "4 dirsek ve bir karış (span)" şeklinde yorumlanıyor. Bu da yaklaşık olarak Golyat'ın boyunu 2 ila 3 metre olarak algılanmasına neden oluyor.
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