Yaşamına son veren İpek Er, bıraktığı mektupta, eski jandarma uzman çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Tutuksuz yargılanan Orhan hakkında, 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu.

Son duruşmada savcı, mütalaasını tekrar etti. ''Nitelikli cinsel saldırı'' suçunun sabit olduğu gerekçesiyle sanığın tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti ve kararını açıkladı. Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa cezası kesinleşinceye kadar adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.