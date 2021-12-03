Muhalefet iç kamuoyunu meşgul ederken ABD, Suriye'de yüzlerce PKK/YPG/PYD/KCK'lı teröriste yeni silahlı eğitim başlattı

Muhalefet ve terör örgütleri Türkiye'deki iç kamuoyunu farazi söylemler ve asılsız iddialarla meşgul ederken ABD güneyimizdeki PKK terör devletine askeri tahkimat ve eğitimlerini hızlandırdı.

Suriye'de bölücü terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim vermeye devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK üyelerine silahlı eğitim vermek amacıyla Irak üzerinden 70 askerini 28 Kasım'da Haseke'ye sevk etti.

Örgüt işgalindeki Haseke'nin kuzeydoğusunda ABD'nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan beldesine gelen ABD askerleri, burada 1 Aralık'ta yüzlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim başlattı.

Yaklaşık bir ay sürecek eğitimde teröristlere, hafif, orta ve ağır silahların kullanımı, köylere baskın ve sızma yöntemleri uygulamalı olarak anlatılacak.

Eğitimin ardından teröristlerin bir kısmının Haseke'deki Şeddadi ilçesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası'na gönderileceği, geri kalan teröristlerin ise Rümeylan'da kalacağı öğrenildi.

TERÖRİSTLERE DAHA ÖNCE VERİLEN EĞİTİMLER

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD ve Fransa, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli askeri eğitimlerle destek olmuştu.

Haseke'deki bazı ABD üslerinin yanı sıra Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü.

Daha önceki eğitimlerde, silahların kullanımı, insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatılmıştı.

Haseke'de ABD helikopterleri için pist görevi gören Spor Kompleksinde de YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor.

Suriye'de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimleri vermişti.

Böylelikle ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.