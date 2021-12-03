FETÖ'cü Adil Öksüz'ü tutuklanması için sevk eden savcı Cihan Ergün konuştu: Sorgulanma süreci ve Yasin sureli tuzak soru...

A Haber ekranlarında yayınlanan programın bugünkü konuklarından biri FETÖ'cü Adil Öksüz'ü sorgulayan Emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün oldu.



FETÖ'cü Öksüz'ü sorguladığı süreci tek tek anlatan Ergün, "Ortada bir keşmekeş var. Darbe girişiminin bir iki gün sonrası. İnsanları toplayıp getirmişler. Oradan toplayan arkadaşların da o aşamada bilip bilmediklerini bilemiyoruz. Bu insanlar bize geldiklerinde elimizde birkaç sayfadan ibaret isim soyisim yazılı. Bir de hepsinin yakalandığı dönem asker olduğu belirtilen birer cümlelik ifadeler var" ifadelerini kullandı.

MAVİ ŞEFFAF DOSYA...

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın 'Mavi şeffaf dosya' ile ilgili sorduğu soruya yanıt veren Ergün, "Bizim önümüze ilk etapta isim listesi geldi. Bir mavi dosya da gelmedi. Siz 5 yıl sonraki araştırmalarınızda bunu görüyorsunuz." dedi.



Daha sonra Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Adil Öksüz'ün FETÖ'cü olduğunu nasıl anladınız? Tutuklamaya niçin sevk ettiniz?" sorusunu yöneltti.



YASİN SURELİ TUZAK SORU...

Öksüz'ün kendisine asker olmadığını ve akademisyen olduğunu söylediğini aktaran Ergün, "Arsa tarla bakmaya gelmiştim gibi kaçamak şeyler söyledi. Ne sorarsanız sorun ısrarla söylemiyordu. Pek bir şey söylemedi. Madem dedim ilahiyatçısınız ben size merak ettiğim için bir şeyi sorayım dedim. Yasin suresinin 82. Ayeti var. Bunu gerek Mısır'daki, gerek İran'daki gerekse bizdeki hocalar fazlaca tesfir yazmadı. Sure'nin cümlesi kadar bir cümleyle tesfir ederler. Nedeni nedir. O da dedi ki 'Bunu tesfir etmeyiz' dedi."

Sorunun tuzak olduğunu aktaran Ergün, "Bir tesfirci bunu açar, hiç olmazsa kavramsal kimliğine bakar. Şimdi eminim sizin hocanız da böyle derdi. Benim dedi 'Filan bozuntusuyla herhangi bir ilgim yok beni onlarla bir tutmayın' dedi. Hakaret vari sözler söyledi. O onun adamı dedim, içimde şüphem kalmadı. Sonra tutuklama yazısı yazıp gönderdik" şeklinde konuştu.

Adil Öksüz'ün serbest kalma sürecine de değinen Ergün, "Kolluk yasal olarak şuna mecbur. Suç izlemini aldığınız anda Cumhuriyet Savcılığına bildirir diyor. 2014'te vakıf olduğunuz bir beyanı hiç bildirmiyorsunuz. Sorumluluk gerektirir. O zaman bildirilse derdik ki, bu bilgi havuzuna düşmüş, bunun karakola geldiği zaman ismi eşleşirdi bir suçta" ifadelerini kullandı.

SERBEST KALMA SÜRECİ

A Haber ekranlarına konuk olan Emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün, FETÖ'cü Adil Öksüz'ün serbest kalma sürecini detaylarıyla paylaştı.

FETÖ'den atılan, örgütten ayrılan, bir şekilde uzaklaştırılan 2000'den bu yana örgütle bağını koparmış olan insanlar konuşurken bildiklerinin tümünü hiç söylemiyorlar. 2014 yılında deseler ki ''Bunların askeriye içinde bunlar var, bunu gördüm. Abilere bağlı olan şunlar var. Kuvvet imamları olanlar var, yargı imamı filancadır.'' İfşa olmuş birisini söyleyip bırakıyorsunuz, diğerlerini hiç söylemiyorsunuz.



Silahlı Kuvvetlerde yüzde 40 adamınız varmış diyorsunuz, ''ne yüzde 40'ı yüzde 60'' diyorlar. 60 olduğuna göre en ast rütbeden en üst rütbeye kadar adamınız var demektir ve kimlerin de bu kuvvetlerin imamları olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur.

Darbe teşebbüsünden sonra konuşan FETÖ'cüler de aynı şeyleri söylüyor. Konuşuyor, konuşuyorlar ama asla ifşa olmamış kişilerin bilgisini vermiyorlar.



O gün terörle mücadelenin havuzuna girmiş, oraya gelen emniyet istihbaratçı olduğunu söyleyen bir memur arkadaşa diyorlar ki ''Adil Öksüz mü? O zaten FETÖ'cü.'' Fakat o bunu yazıya dökmüyor. Sözlü mülakat yapmak yerine onu yazılı hale getir. Telefonla şu numara ile görüştüm. Bu numaradaki polis memuru, amir arkadaş bana şu isimli şahsın 2014'ten bu yana FETÖ'nün kayıtlısı olduğunu söyledi diyebilirsiniz. Çıplak fotoğraflı belgeyle koyabilirdiniz, elinizle yazılı tutanak tutabilirdiniz. Daha somut olurdu.

Zaten burada soyut-somut araştırmanıza gerek yok. Bir gün önceki geceyi hepiniz görmüşsünüz. Her taraf bombalanıyor. Bizim vergilerimizle alınmış uçaklarımız bize saldırıyor. Orada bir şeylerin muhakemesini yapmanıza gerek yok.

97 KİŞİ TUTUKLANDI BİR TEK ÖKSÜZ SERBEST KALDI!

Adil Öksüz en son gönderilen kişidir. Ondan önce 100'e yakın kişi gönderilmiş ve hepsi tutuklanmıştır. Adil Öksüz niye bırakılıyor ve 05.45 gibi bir saatte gidiyor, 06.00 gibi de serbest bırakılıyor. Adil Öksüz'ün dışındaki 97 kişi tutuklandı bir tek o serbest kaldı.