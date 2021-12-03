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    • 03.12.2021 15:48
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    Başkan Erdoğan öğretmen atama programında duyurdu: Birazdan Putin ile görüşeceğim

    Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada birazdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    AA
    Başkan Erdoğan kritik görüşmeyi duyurdu

    Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.


    PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM


    Başkan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada birazdan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı.


    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İsveç'te bir araya gelmişti. Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Lavrov ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

        Çavuşoğlu, "Stockholm'de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la ikili ilişkilerimiz ile Suriye, Libya, Ukrayna ve Kafkasya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.

        Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Çavuşoğlu ve Lavrov'un ikili konularda birbirlerini bilgilendirdikleri belirtildi.

        Açıklamada, "Bakanlar, iki ülkenin, Transkafkasya'daki durumun daha da istikrara kavuşturulması da dahil olmak üzere bölgesel konulardaki adımlarının koordinasyonunu istişare etti. İki bakan, Bosna'da çözüm sürecini kolaylaştıracak olası ortak adımları ele aldı. Suriye, Libya ve Ukrayna gibi uluslararası gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

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