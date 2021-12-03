Başkan Erdoğan öğretmen atama programında duyurdu: Birazdan Putin ile görüşeceğim

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.
PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM
Başkan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada birazdan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İsveç'te bir araya gelmişti. Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Lavrov ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.