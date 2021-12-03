AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuç sorgulama ekranı araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavlarına katılan öğrenciler sonuçları merakla bekliyor ve başarılı olmaın hayalini kuruyor. Peki AÖF puan hesaplama nasıl yapılır?
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz yayınlanmadı ve tarih verilmedi. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.
Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.
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AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti