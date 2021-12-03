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    • 03.12.2021 13:00
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    • 03.12.2021 13:01
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    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuç sorgulama ekranı!

    Gündemde yoğun bir şekilde AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören binlerce öğrenci 27-28 Kasım’da yüzyüze sınava katıldı ve sonrasında sonuçları merakla beklemeye başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuç sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı? AÖF güz dönemi sınav sonuçları nereden öğrenilebiliyor? Ders geçme notu kaç?

    takvim.com.tr
    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuç sorgulama ekranı araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavlarına katılan öğrenciler sonuçları merakla bekliyor ve başarılı olmaın hayalini kuruyor. Peki AÖF puan hesaplama nasıl yapılır?

    AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz yayınlanmadı ve tarih verilmedi. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.

    Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.

    AÖF SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    84 – 100 AA 4,00 Geçti

    77 – 83 AB 3,70 Geçti

    71 – 76 BA 3,30 Geçti

    66 – 70 BB 3,00 Geçti

    61 – 65 BC 2,70 Geçti

        56 – 60 CB 2,30 Geçti

        50 – 55 CC 2,00 Geçti

        46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

        40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

        33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

        AÖF PUAN HESAPLAMA

        On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak
        belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

        Örnek vermek gerekirse:

        Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

        Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

        Toplam: 74'tür.

        Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.
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        Haberler Güncel AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuç sorgulama ekranı!
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