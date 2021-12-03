ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-ALES/3 sonuç sorgulama ekranı! ALES puanı kaç yıl geçerli oluyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ALES sınavı 21 Kasım tarihinde gerçekleştirildi ve sonrasında sınava katılanlar sonuç araştırmasına başladı. ÖSYM, ALES/3 sınav sonucunun açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki nereden ve nasıl öğrenilir?
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 3 sınavının sonuçları 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.
ALES SINAVININ SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sonuçları 5 yıl geçerlidir.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
ÖSYM tarafından ALES soru ve cevapları açıklandı. ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
''21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Kasım 2021 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.