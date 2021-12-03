Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınav giriş ekranı! Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır? AÖL sınavları saat kaçta başlıyor?

Açık Öğretim Lisesi online sınav giriş ekranı adaylar tarafından yoğunlukla araştırılıyor. AÖL sınavları bu hafta sonu online olarak düzenlenecek. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının saat kaçta başlayacağını ve nasıl giriş yapılacağını merak edip araştırıyor. Peki, açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır? AÖL sınavları saat kaçta başlıyor? İşte tüm merak edilenler!
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?
Açık Lise Sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak.