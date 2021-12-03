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    • 03.12.2021 20:54
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    • 03.12.2021 20:54
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    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınav giriş ekranı! Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır? AÖL sınavları saat kaçta başlıyor?

    Açık Öğretim Lise sınavları hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Açık Lise 1. dönem sınavları için geri sayım sona eriyor. 30 Kasım'da sona eren ders seçimlerinin ardından gözler 1. dönem sınavlarına çevrildi. Öğrenciler sınavda her bir des için 20 soruyu 25 dakika içinde yanıtlamaya çalışacaklar. Peki, açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır? AÖL sınavları saat kaçta başlıyor? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Açık Öğretim Lisesi AÖL online sınav giriş ekranı!

    Açık Öğretim Lisesi online sınav giriş ekranı adaylar tarafından yoğunlukla araştırılıyor. AÖL sınavları bu hafta sonu online olarak düzenlenecek. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının saat kaçta başlayacağını ve nasıl giriş yapılacağını merak edip araştırıyor. Peki, açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır? AÖL sınavları saat kaçta başlıyor? İşte tüm merak edilenler!

    AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

    AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

    Açık Lise Sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak.

        AÖL SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        AÖL online sınav için lise öğrencileri okullarının internet sitesindeki öğrenci girişinden T.C. kimlik veya öğrenci numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak online sınav uygulamasına katılabilirler.

        Açılan ekrandaki menüden öğrenciler, 'Online Sınav Giriş' butonunu seçmelidirler. Öğrenciler kendilerine atanan derslerden istediklerini seçerek online sınavı başlatabilirler.

        AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



        Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

        Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.

        Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

        Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır. Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

        Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

        Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar "bir defaya mahsus" sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

        Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci "Sınava Girdi" sayılacak ve derse ait puanı "Sıfır" olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden "Sınava Girmedi" olarak işlem yapılacaktır.
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        Haberler Güncel Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınav giriş ekranı! Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır? AÖL sınavları saat kaçta başlıyor?
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