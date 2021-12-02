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    • 02.12.2021 18:43
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    SMA taraması nedir, ücretsiz mi? SMA taraması zorunlu mu? Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu mu oldu? Bakan Koca son dakika açıkladı!

    Salık Bakanı Fahrettin Koca SMA Bilim Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca evlilik öncesi SMA taramalarının zorunlu hale getirileceğini duyurdu. SMA (Spinal Müsküler Atrofi) genetik geçişli bir hastalık. Tarama programıyla ise taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor. Peki, SMA taraması nedir? SMA taraması zorunlu mu? Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu mu oldu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    SMA taraması nedir? SMA taraması zorunlu mu? Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu mu oldu? Bakan Koca son dakika açıkladı!

    SMA taraması hakkında aramalar hız kazandı. Salık Bakanı Fahrettin Koca SMA Bilim Kurulu Toplantısı'nda evlilik öncesi SMA taramalarının zorunlu hale getirileceğini duyurdu. Peki, SMA taraması nedir? SMA taraması zorunlu mu? Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu mu oldu? İşte detaylar...

    BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

    SMA Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Yapıcı olan şey sorumluluk bilincidir." dedi.



    SMA TARAMASI ZORUNLU MU?

    Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

    Sonucu kanıtlanmış bilimsel verilere göre hareket ediyoruz. Ne yazık ki bu hastalığın her döneminde etkili olan bir tedavi mevcut değil. SMA önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve tüm yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması uygulamasını başlatıyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek.

    Ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır. Tedaviye erişim içni standart kontrollere devam edilmesi son derece önemlidir.

    Yapılacak yeni doğan tedavisi ile uygun tedaviye derhal en erken dönemde başlanacaktır. Yeni doğan tarama programıyla birlikte tüm tedavi seçeneklerine erişim konusunda alt yapı çalışmaları son derece hızlı bir şekilde sürdürülmektedir.

        SMA TARAMASI NEDİR?

        SMA (Spinal Müsküler Atrofi) genetik geçişli bir hastalık. Tarama programıyla ise taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor.

        Böylece, ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanabiliyor.

        SMA NEDİR?

        SMA, hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir hastalık. 3 evrede görülen SMA hastalığının en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor.

        Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar görülüyor. Ayrıca akraba evlilikleri ile ileri kuşaklarda hastalık oluşabilme riski de artabiliyor.
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