SMA Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

SMA Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Yapıcı olan şey sorumluluk bilincidir." dedi.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
SMA açısından endişeleri giderecek gelişmelerden bahsedeceğim. Bakanlığımız somutluk kazanmış bilimsel verilerden hareket etmektedir.
SMA tedavisinde etkisini sağlayan ilaç ülkemizde kullanılmakta ve ücretsiz olarak sunulmaktadır. Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getirildi. Genetik yapıları dünyaya SMA'lı bebek getirme riski taşıyan çiftlere tüp bebek tedavisi ücretsiz olarak devlet tarafından sağlanacaktır.
SMA hastalığının farklı tedavi yöntemleri mevcuttur. SMA Tip 1, 2 ve 3 hastalarına tedavi uygulanmaktadır. Yenidoğan taraması ile birlikte tüm aşamalarda altyapı çalışmaları özenle sürdürülmektedir ve en kısa sürede sağlık sistemlerine entegre edilecektir.