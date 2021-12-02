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    • 02.12.2021 18:36
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    SMA Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! SMA Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Yapıcı olan şey sorumluluk bilincidir. Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılmasını zorunlu hale getiriyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    Bakan Koca’dan önemli açıklamalar

    SMA Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Yapıcı olan şey sorumluluk bilincidir." dedi.


    Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

    SMA açısından endişeleri giderecek gelişmelerden bahsedeceğim. Bakanlığımız somutluk kazanmış bilimsel verilerden hareket etmektedir.

    SMA tedavisinde etkisini sağlayan ilaç ülkemizde kullanılmakta ve ücretsiz olarak sunulmaktadır. Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getirildi. Genetik yapıları dünyaya SMA'lı bebek getirme riski taşıyan çiftlere tüp bebek tedavisi ücretsiz olarak devlet tarafından sağlanacaktır.

    SMA hastalığının farklı tedavi yöntemleri mevcuttur. SMA Tip 1, 2 ve 3 hastalarına tedavi uygulanmaktadır. Yenidoğan taraması ile birlikte tüm aşamalarda altyapı çalışmaları özenle sürdürülmektedir ve en kısa sürede sağlık sistemlerine entegre edilecektir.

        ZORUNLU HALE GETİRİYORUZ

        Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve tüm yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması uygulamasını başlatıyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek.


        Ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır. Tedaviye erişim içni standart kontrollere devam edilmesi son derece önemlidir.

        Yapılacak yeni doğan tedavisi ile uygun tedaviye derhal en erken dönemde başlanacaktır. Yeni doğan tarama programıyla birlikte tüm tedavi seçeneklerine erişim konusunda alt yapı çalışmaları son derece hızlı bir şekilde sürdürülmektedir.

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