Sahte belgeyle "Doçent" olan CHP'li Zulal Atalay Laçin'in, açıköğretim mezunuymuş

İddiaya göre, Zehra Zülal Atalay, CHP'de Faruk Loğoğlu ve Murat Özçelik gibi isimlerle çalıştı. Laçin, partiden atılınca da CHP'yi dava etti.

BARZANİ İLE DE ÇALIŞTI

Daha sonra Irak'a giden Zehra Zülal Atalay, Bölgesel Kürt Yönetimi bölgesinde, Barzani medyasında çalıştı. Ve ardından Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik görevi için bölgeden ayrıldığı ifade edildi.