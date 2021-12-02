EKPS başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oluyor. EKPSS en son 2020 yılında düzenlendi. Peki, EKPSS ne zaman? 2022 ÖSYM EKPSS sınavı tarihi belli oldu mu? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kimler katılabilir? İşte merak edilenler...