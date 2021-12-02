3 Aralık Engelliler Günü resmi tatil mi? 3 Aralık'ta engelli memurlar idari izinli mi sayılıyor? Yayınlanan genelgede...

3 Aralık Engelliler Gününde memurların izin kullanıp kullanamayacakları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Memurlar için yayınlanan genelgede konuya ilişkin güzel bir ifade yer alıyor. Buna göre 3 Aralık'ta çalışan engelliler için idari izin getirildi. İşte 3 Aralık'a az bir süre kala gündemde yer alan 3 Aralık Engelliler Günü resmi tatil mi? 3 Aralık'ta engelli memurlar idari izinli mi? soruların yanıtları...
3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Resmi tatillerimiz şöyledir;
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.
3 ARALIK'TA ENGELLİ MEMURLAR İDARİ İZİNLİ Mİ?
3 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Başbakanlık (Mülga) Genelgesi'nin 3'üncü maddesi uyarınca "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde kamuda görev yapan tüm engelli personel idari izinli sayılmaktadır. Genelgeye göre 2021 yılında da 3 Aralık Cuma günü engelli çalışanlar izin yapacak.
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ RESİMLİ
Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Engelliler Günü Kutlu Olsun
Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun.
Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir. Engelliler Günü Kutlu Olsun