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    • Güncel
    • 02.12.2021 13:10
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    • 02.12.2021 13:10
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    3 Aralık Engelliler Günü resmi tatil mi? 3 Aralık'ta engelli memurlar idari izinli mi sayılıyor? Yayınlanan genelgede...

    Dünya Engelliler Günü her yıl 3 Aralık'ta kutlanmaktadır. Engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan bu değerli günde engelli çalışanların idari izinli olup olmadıkları merak ediliyor. Yüzbinlerce engelli çalışan 3 Aralık Engelliler Günü resmi tatil mi? 3 Aralık'ta engelli memurlar idari izinli mi? soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte memurlar için yayınlanan genelge...

    3 Aralık’ta engelli memurlar idari izinli mi?

    3 Aralık Engelliler Gününde memurların izin kullanıp kullanamayacakları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Memurlar için yayınlanan genelgede konuya ilişkin güzel bir ifade yer alıyor. Buna göre 3 Aralık'ta çalışan engelliler için idari izin getirildi. İşte 3 Aralık'a az bir süre kala gündemde yer alan 3 Aralık Engelliler Günü resmi tatil mi? 3 Aralık'ta engelli memurlar idari izinli mi? soruların yanıtları...

    3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

    Resmi tatillerimiz şöyledir;

    1 Ocak Yılbaşı
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
    13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
    14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
    15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
    15 Temmuz Demokrasi Bayramı
    19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
    20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
    21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
    22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
    23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    31 Aralık Yılbaşı gecesi

    Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

    3 ARALIK'TA ENGELLİ MEMURLAR İDARİ İZİNLİ Mİ?

    3 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Başbakanlık (Mülga) Genelgesi'nin 3'üncü maddesi uyarınca "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde kamuda görev yapan tüm engelli personel idari izinli sayılmaktadır. Genelgeye göre 2021 yılında da 3 Aralık Cuma günü engelli çalışanlar izin yapacak.

    3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ RESİMLİ

    Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Engelliler Günü Kutlu Olsun

    Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun.

    Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir. Engelliler Günü Kutlu Olsun

        Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar.

        Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır. Engelliler Günü Kutlu Olsun

        Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.

        Engel değil destek olun.

        Engelliye avuç açtırmayalım.

        Engelli olmak kusur değildir.

        En büyük engel, engellenmektir.

        Ne oldum değil, ne olacağım demeli.

        Engelsiz Yaşam Hepimizin Elinde.

        Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. Engelliler Günü Kutlu Olsun

        Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

        Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.
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        Haberler Güncel 3 Aralık Engelliler Günü resmi tatil mi? 3 Aralık'ta engelli memurlar idari izinli mi sayılıyor? Yayınlanan genelgede...
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