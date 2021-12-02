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    • 02.12.2021 22:13
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    • 02.12.2021 22:13
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    3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, resimli sözleri! Duygusal, anlamlı, farkındalık içeren Engelliler Günü mesajları!

    3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Dünya Engelliler Günü her sene 3 Aralık tarihine denk geliyor. Bu önemli günde vatandaşlargünün anlam ve önemine yönelik paylaşımlarda bulunuyorlar. Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Vatandaşlar bu özel günde farkındalık için birbirlerine mesaj gönderip, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunuyor. Haberimizden 3 Aralık Engelliler Günü mesajları ve sözlerine ulaşabilir, birbirinden güzel mesajları telefonunuz indirebilirsiniz!

    takvim.com.tr
    3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, resimli sözleri! Duygusal, anlamlı, farkındalık içeren Engelliler Günü mesajları!

    3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En güzel anlamlı Engelliler Günü mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. Engellilere toplumda farkındalık yaratma amacıyla her yıl 3 Aralık tarihinde çeşitli etkinliklerle Dünya Engelliler Günü kutlanıyor. Siz de farkındalık yaratmak için haberimizin içerisinde yer alan mesajları ve sözleri paylaşabilirsiniz. Engelli haklarına dikkat çekebilmek için etkinliklerin düzenlendiği bu özel günde paylaşılabilecek en güzel sözleri sayfamızda derledik. İşte Engelliler Günü mesajları en güzel anlamlı! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri resimleri...

    ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Engelliler Günü Kutlu Olsun

    Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun.



    Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. Engelliler Günü Kutlu Olsun

    Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.



        Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.

        Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir. Engelliler Günü Kutlu Olsun



        Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar.

        Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır. Engelliler Günü Kutlu Olsun
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        Haberler Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, resimli sözleri! Duygusal, anlamlı, farkındalık içeren Engelliler Günü mesajları!
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