Tacizci ve rüşvetçi CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç adliyeye sevk edildi

Kırklareli'nin Kıyıköy Belediyesine usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarından CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 13 şüphelinin Jandarma'daki sorgusu tamamlandı.
Aralarında Başkan Sevinç'in de bulunduğu 6 kişi Kırklareli Adliyesi'ne sevk edilirken, 7 şüpheli ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kaldı.
CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, 1. derece sit alanındaki onarım ve kaçak yapılar için müteahhitlerden bağış adı altında rüşvet istediği ortaya çıkmıştı.