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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlıkçılara müjde

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantı ile ilgili, “Türkiye’de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca’yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak” dedi.

    Sağlıkçılara müjde var

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantı ile ilgili, "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi.

    Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu. Koca, "Bir iki gün içinde sağlık çalışanlarını sevindirecek bir gelişme yaşanacak" ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlıkçılara müjde
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