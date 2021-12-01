Fatma Büyük kimdir? Yozgat'ta 1 aylık bebeğini sobada yakan Fatma Büyük tutuklandı mı?

Şiddet mağduru Cihan bebeğin annesi Semra Göç tarafından beslendiğini de anlatan Demir, "Annesi bebeğini besliyor ancak geçirdiği travmadan ve kanamadan dolayı beslenmesi şu anda yetersiz. Bu sebepten dolayı yoğun bakımdan çıkarılabilecek düzeyde değil hastamız. Annenin de geçirdiği bu travmadan dolayı geçirdiği bir psikolojik bozukluğu var. Bununla ilgili de Aile ve Sosyal Politikalar birimimiz konuyla ilgileniyor. Bu şekilde devam ederse belki kısa bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarabilme imkanımız olabilir. Bu tür hastalarda durum anında değişebileceği için yoğun bakım takibine devam edeceğiz. Durumu bu şekilde giderse birkaç güne servise alabiliriz çocuğumuzu" diye konuştu.

VALİ GÜL, BİLGİ ALDI

Öte yandan Vali Davut Gül de öğle saatlerinde hastaneye gelerek bebeğin sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.