2 Aralık okullarda kar tatili var mı? Yarın Ardahan, Kars, Artvin, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş'ta okullar tatil olacak mı? Son dakika valilik açıklamaları!

Okullarda kar tatili olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, bugün Ankara, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Van, Hakkari ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu. Peki, 2 Aralık okullarda kar tatili var mı? Yarın Ardahan, Kars, Artvin, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş'ta okullar tatil olacak mı? İşte tüm merak edilenler!
KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?
Meteoroloji'nin verilerine göre; çarşamba günü, Ankara, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Van, Hakkari ve Yozgat'ta kar yağışı etkili olacak. Perşembe günü ise Ardahan, Kars, Artvin, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van'da kar yağışı bekleniyor.
2 ARALIK OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI?
Henüz okullarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.