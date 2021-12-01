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    • 01.12.2021 18:02
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    • 01.12.2021 18:02
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    2 Aralık okullarda kar tatili var mı? Yarın Ardahan, Kars, Artvin, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş'ta okullar tatil olacak mı? Son dakika valilik açıklamaları!

    Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeler merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, bugün Ankara, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Van, Hakkari ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu. 2 Aralık Perşembe günü ise Ardahan, Kars, Artvin, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van'da kar yağışı beklendiği açıklandı. Öğrenciler ve velileri tarafından kar tatili olup olmayacağı sorusu gündeme geldi. Peki, 2 Aralık okullarda kar tatili var mı? Yarın Ardahan, Kars, Artvin, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş'ta okullar tatil olacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2 Aralık okullarda kar tatili var mı? Yarın Ardahan, Kars, Artvin, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş’ta okullar tatil olacak mı?

    Okullarda kar tatili olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, bugün Ankara, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Van, Hakkari ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu. Peki, 2 Aralık okullarda kar tatili var mı? Yarın Ardahan, Kars, Artvin, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş'ta okullar tatil olacak mı? İşte tüm merak edilenler!

    KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

    Meteoroloji'nin verilerine göre; çarşamba günü, Ankara, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Van, Hakkari ve Yozgat'ta kar yağışı etkili olacak. Perşembe günü ise Ardahan, Kars, Artvin, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van'da kar yağışı bekleniyor.

    2 ARALIK OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI?

    Henüz okullarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

        ANKARA'DA KAR YAĞIŞI

        Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesinde etkili olan kar yağışı otomobilleri beyaza bürüdü.

        HAVA SICAKLIĞI 4 İLA 12 DERECE AZALACAK

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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        Haberler Güncel 2 Aralık okullarda kar tatili var mı? Yarın Ardahan, Kars, Artvin, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş'ta okullar tatil olacak mı? Son dakika valilik açıklamaları!
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