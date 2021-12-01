2 Aralık okullarda kar tatili var mı? Yarın Ardahan, Kars, Artvin, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş'ta okullar tatil olacak mı? Son dakika valilik açıklamaları!

HAVA SICAKLIĞI 4 İLA 12 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.