1 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! MPİ 1 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye kazananlar...

Milyonluk ikramiye hayali kuran kişiler kuponlarını oynadı ve bayilere giderek yatırdı. Daha sonra heyecanlı bekleyiş başladı, bu kez talihli olmak isteyen vatandaşlar 1 Aralık Şans topu sonuç sorgulama ekranını merak ediyor. İşte ayrıntılar…