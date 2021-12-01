1 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! MPİ 1 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye kazananlar...

Milyonluk ikramiye hayali kuran kişiler kuponlarını oynadı ve bayilere giderek yatırdı. Daha sonra heyecanlı bekleyiş başladı, bu kez talihli olmak isteyen vatandaşlar 1 Aralık Şans topu sonuç sorgulama ekranını merak ediyor. İşte ayrıntılar…
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Haftanın son Şans Topu çekilişi 1 Aralık tarihinde yani bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA EKRANI
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari linkiyle sonuçlara ulaşabilirsiniz.