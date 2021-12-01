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    • 01.12.2021 19:37
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    • 01.12.2021 19:37
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    1 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! MPİ 1 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye kazananlar...

    1 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında aramalar akşam saatleriyle birlikte yoğunlaştı. MPİ 1 Aralık Şans Topu büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Haftada iki kez düzenlenen Şans Topu 1 Aralık çekiliş neticesinde kazandıran numaralar Milli Piyango Tv, YouTube kanalı üzerinden yapılan canlı yayın ile noter huzurunda açıklanmaktadır. İşte 1 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    1 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

    Milyonluk ikramiye hayali kuran kişiler kuponlarını oynadı ve bayilere giderek yatırdı. Daha sonra heyecanlı bekleyiş başladı, bu kez talihli olmak isteyen vatandaşlar 1 Aralık Şans topu sonuç sorgulama ekranını merak ediyor. İşte ayrıntılar…

    ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    Haftanın son Şans Topu çekilişi 1 Aralık tarihinde yani bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

    ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA EKRANI

    https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari linkiyle sonuçlara ulaşabilirsiniz.

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır.

        34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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        Haberler Güncel 1 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! MPİ 1 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye kazananlar...
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