Yarın okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir'de okullar tatil mi? İzmir'de lodostan dolayı okullar tatil olacak mı? İzmir Valiliği son dakika açıklama!

Türkiye'nin birçok ilinde görülen şiddettli fırtına ve lodos hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Binlerce öğrenci ve velinin merak ettiği 30 Kasım günü için İzmir'de okullar tatil edilmedi. İzmir'de fırtına bugün de etkisini sürdürdü. Özellikle Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerinde fırtınanın saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıktı. Fırtınanın yön değiştirmesi nedeniyle bu kez Konak'ta deniz taştı. Olumsuz hava şartlarının devam etmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler 1 Aralık'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, yarın okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir'de okullar tatil mi? İzmir'de lodostan dolayı okullar tatil olacak mı? İşte İzmir Valiliği son dakika açıklama!
1 ARALIK İZMİR'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İzmir'de öğrenciler yaşanabilecek olumsuz şartlar sebebiyle 1 Aralık'ta okullar tatil edilecek mi merak ediyordu. Henüz tatil açıklaması gelmedi. Remsi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
İZMİR'DE HAVA DURUMU!
İzmir'de dün zaman zaman saatteki hızı 111 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle kent genelinde 33 ağaç devrildi; Menderes, Tire, Karaburun ve Foça'da binaların çatısı uçtu. Karşıyaka'da deniz taştı.
Fırtına bugün de etkisini sürdürdü. Özellikle Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerinde fırtınanın saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıktı. Fırtınanın yön değiştirmesi nedeniyle bu kez Konak'ta deniz taştı. Kordon boyunda yol, 30 santimetreyi bulan suyuyla doldu. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Sahildeki bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.