Yarın Konya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyon, Kırıkkale, Sinop'ta okullar tatil mi? 1 Aralık hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik duyurdu...

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Kasım Salı günü şiddetli lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.



Bursa

Bursa Valisi Yakup Canbolat, şiddetli lodos sebebiyle ilde 30 Kasım Salı günü eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu. Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" dedi.bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." dedi.



SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şiddetli fırtına sebebiyle ilde yarın (bugün) yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

YALOVA

Yalova'da fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak. Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yalova'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" denildi.