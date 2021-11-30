Kozmik odanın yönettiği CHP'den ihracı sonrası konuşan Mehmet Sevigen bombaladı: İnsan içine çıkamaz hale getireceğim

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14. katındaki kozmik odada strateji belirlendiği konuşulan Kılıçdaroğlu mevcut politikalarına zarar verdiğini düşündüğü kim varsa partiden tasfiye etti.
CHP'de dün toplanan Yüksek Disiplin Kurulu, eski CHP Milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen'i ihraç etti.
Mehmet Sevigen'in parti yönetimine yönelik uzun süredir gelen eleştirileri söz konusuydu. Sevigen en son CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde "helalleşme" açılımına bir tepki göstermişti. Bu açılımı FETÖ ve PKK'ya göz kırpmak olarak değerlendirmişti. Bu sözlerinin ardından CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç istemiyle dosyası ulaştı. Ve dünkü Disiplin Kurulu toplantısında Mehmet Sevigen'in ihracı yönündeki karar onaylanmış oldu.