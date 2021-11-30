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    • 30.11.2021 21:20
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    CTE son dakika açık görüşler başladı mı, ne zaman başlıyor? 1 Aralık cezaevi açık görüş şartları neler? Açık görüşe kaç kişi girebilecek?

    Koronavirüs salfını nedeniyle uzun süredir cezaevlerinde açık görüş yapılmıyordu. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte binlerce mahkum ve mahkum yakınlarını sevindiren haber geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz günlerde açık görüşlerin başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda açık görüşler esnasında alınacak tedbirler de belli oldu. Peki, CTE son dakika açık görüşler başladı mı, ne zaman başlıyor? 1 Aralık cezaevi açık görüş şartları neler? Açık görüşe kaç kişi girebilecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    CTE son dakika açık görüşler başladı mı? 1 Aralık cezaevi açık görüş şartları neler?

    Açık görüşler hakkında son gelişmeler tutuklu ve hükümlüler tarafından takip ediliyor. Kovid-19 salgını sebebiyle ara verilen cezaevlerindeki açık görüşler 1 Aralık Çarşamba günü yeniden başlayacak. Cezaevlerindeki açık görüşlerde tutuklu ve hükümlü ile görüşe gelecek yakınlarının belirlenen kurallara uyması kaydıyla görüşe izin verilecek. Peki, CTE son dakika açık görüşler başladı mı, ne zaman başlıyor? 1 Aralık cezaevi açık görüş şartları neler? Açık görüşe kaç kişi girebilecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

    AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açık görüşlerin 1 Aralık tarihi itibariyle başlayacağını duyurmuştu.

    AÇIK GÖRÜŞE KAÇ KİŞİ GİREBİLİR?

    COVID-19 Pandemi sürecinde, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yaptırılan açık ve kapalı görüşlerin belirlenen kurallar çerçevesinde 2 yakını ve çocukları ile 1 kez açık görüş, 2 kez kapalı görüş şeklinde yaptırılması, açık görüş hakkını kullanamayan ya da kullanmak istemeyen hükümlü ve tutuklulara 3 kez kapalı görüş yaptırılması kararı alınmıştı.

    AÇIK GÖRÜŞ TEDBİRLERİ-ŞARTLARI

    Bu kapsamda açık görüşler esnasında alınacak tedbirler belirlenmiştir. COVID-19 pandemi sürecinde hükümlü/tutuklular ve ziyaretçilerin salgından korunabilmesi için uyulması gereken maddeler şöyle:

    Tüm ziyaretçilere HES kodu sorgulaması yapılacak olup; HES kodu riskli olanların görüşmesine izin verilmeyecektir. HES kodu sorgulamasında risksiz görünenler bakımından;

        Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için aşı şemasını tamamlamış veya son 180 gün içerisinde geçirilmiş COVID-19 hastalığı olması, bu özelliklere sahip olmayan 12 yaş üzeri ziyaretçilerin son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenilecektir. 6-12 yaş arası ziyaretçilerin son 180 gün içerisinde geçirilmiş COVID-19 hastalığı yoksa son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenilecektir. 6 yaş altı çocuklarda aşı, PCR ve geçirilmiş hastalık zorunluluğu aranmayacaktır.

        * Kurumlara girişlerde ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılacak olup; ateşi 38 derece ve üzerinde olanların ziyaretine izin verilmeyecektir.
        * Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi ve/veya temas öyküsü olan kişilere ziyaret izni verilmeyecektir.
        * Ziyarete gelen kişilerin ağzı ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takması, ziyaret boyunca maskelerini çıkarmamaları gerekmektedir.
        * Görüşme sırasında hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçiler arasına maskenin uygun şekilde takılı olması şartıyla anlık tokalaşma, sarılmaya izin verilebilecek; * ancak kesinlikle maskenin çıkarılmasına müsaade edilmeyecektir.
        * Ziyaret bitiminde de sosyal mesafe korunarak ziyaretçilerin kurumdan çıkışları sağlanacaktır.
        * Pandemi dönemine ilişkin diğer kuralların da uygulanmasına devam olunacaktır.

        AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

        Açık cezaevi izinleri, 5. Yargı Paketi içerisinde yer alması beklenen hususlar arasında bulunuyordu. Yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi. 30 Kasım'da sona erecek COVID-19 izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı. Yasa henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.
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        Haberler Güncel CTE son dakika açık görüşler başladı mı, ne zaman başlıyor? 1 Aralık cezaevi açık görüş şartları neler? Açık görüşe kaç kişi girebilecek?
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