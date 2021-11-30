Bugün Ankara, Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyon'da okullar tatil mi? 1 Aralık okullarda kar tatili var mı? 1 Aralık Ankara'da kar tatili olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 1 Aralık Çarşamba günü hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan rapora göre, Ankara dahil 28 ilde şiddetli kar yağışı bekleniyor. 1 Aralık'ta yağışlar, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ve Karadeniz'in batısında kar şeklinde olacak. Bu nedenle okullarda kar tatili olacak mı sorusu gündeme geldi. Peki, 1 Aralık Ankara'da kar tatili olacak mı? Yarın Ankara, Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyon'da okullar tatil mi? İşte son dakika açıklamalar!
Ankara Valiliği'nden son gelen açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.