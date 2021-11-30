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    • 01.12.2021 06:08
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    Bugün Ankara, Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyon'da okullar tatil mi? 1 Aralık okullarda kar tatili var mı? 1 Aralık Ankara'da kar tatili olacak mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre, yarın yağışlar, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ve Karadeniz'in batısında kar şeklinde olacak. Ankara'da gece saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olacak. Bu nedenle öğrenciler ve velileri yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, 1 Aralık Ankara'da kar tatili olacak mı? Yarın Ankara, Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyon'da okullar tatil mi?

    takvim.com.tr
    1 Aralık Ankara’da kar tatili olacak mı? Yarın Ankara, Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyon’da okullar tatil mi? 1 Aralık okullarda kar tatili var mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 1 Aralık Çarşamba günü hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan rapora göre, Ankara dahil 28 ilde şiddetli kar yağışı bekleniyor. 1 Aralık'ta yağışlar, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ve Karadeniz'in batısında kar şeklinde olacak. Bu nedenle okullarda kar tatili olacak mı sorusu gündeme geldi. Peki, 1 Aralık Ankara'da kar tatili olacak mı? Yarın Ankara, Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyon'da okullar tatil mi? İşte son dakika açıklamalar!

    Ankara Valiliği'nden son gelen açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

    Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

        ANKARA 1 ARALIK 2021 OKULLAR TATİL Mİ?

        Ankara'da 1 Aralık 2021 Çarşamba gününde okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz valilikten net bir açıklama gelmedi. Gece saatlerinde başlayacak kar yağışının özellikle Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkili olması beklenmekte.

        Ankara Valiliği'nden konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

        28 İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

        Ankara, Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Amasya, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Ardahan ve Kars'ta çarşamba günü şiddetli kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı perşembe günü etkisini yitirirken yerini güneşli havaya bırakacak.
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