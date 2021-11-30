Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Ekonomideki gelişmeler ve alınan kararlar, erken seçim tartışmaları, salgınla mücadelede son gelişmeler, Türk Devleti Teşkilatı'nın geleceği, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni dönem, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki adımları hakkında gazeteciler soruyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündemin sıcak başlıklarını değerlendiriyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



'3. ÇEYREKTEKİ BÜYÜME AÇ KURTLAR GİBİ BEKLEYENLERİ ŞAŞIRTTI'

Küresel salgın döneminde Türkiye bu üç çeyrekte de çok farklı bir ayrışma ortaya koydu. Yıl sonu itibarıyla da bu pozitif ayrışmayı devam ettireceğimiz inancındayım. Bunu sadece biz değil, OECD de aynı şekilde açıklıyor.

Yılın ilk yarısında güçlü büyüme performansı sergileyen ekonomimiz 3. çeyrekte de bu görünümünü korudu. Beklentileri aşarak böyle bir konuma gelmiş olması da aç kurtlar gibi bekleyenleri şaşırttı.



BÜYÜME HEDEFİMİZ ASGARİ YÜZDE 10

Tahminimiz asgari 10 ama bu 10'un üzerine de çıkabilir. Bazı dostlarla yaptığımız özel görüşmelerde de onlar '10'un üzerine çıkabilir' düşüncesini paylaşıyorlar. Ben de yadırgamıyorum. Yıl sonu itibarıyla enflasyonda da kendisini gösterecek bu. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz, enflasyonun da düştüğünü inşallah hep birlikte göreceğiz.

İKİ DESTEK PAKETİ HAZIRLADIK

Biz şu anda 2 önemli destek paketi hazırladık. Bunlardan biri ilave istihdama destek paketidir, diğeri de imalata dayalı ithal ikamesi destek paketidir. 19 yıldır nasıl sanayicisinden esnafına, dar gelirlisine kadar milletimizin her kesimine kadar yanında durduysak bu süreçte de kimseyi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. İlave istihdama destek paketimiz nedir diye sorarsanız, küçük ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik 50 çalışanın altında olan firmalarımıza her yeni istihdam için 100 bin liraya kadar, kredi garanti fonu kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlıyoruz. Yeni istihdam yapacak işletmelerimize faizsiz kredi imkanı sunmuş olacağız. Amacımız 50 bin yeni istihdamın önünü açmak. Bu paketle de uzun vadeli kredi imkanı oluşturarak üretime ve ihracata öncelik veren yatırımları destekliyoruz. Özellikle 3, 4, 5, ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilimizle ilçelerinde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere müjdemiz var.