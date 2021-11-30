1 Aralık Ankara’da kar tatili olacak mı? Yarın Ankara, Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyon’da okullar tatil mi? 1 Aralık okullarda kar tatili var mı?

Ankara Valiliği'nden son gelen açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.