Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da lodos nedeniyle okullar tatil mi? 30 Kasım okullar tatil olacak mı? İstanbul Valiliği son dakika açıklama!

30 Kasım okulların tatil olup olmayacağı gündemde merak edilen konular arasında. Türkiye genelinde dün akşam ve bugün de etkisini sürdüren lodos ve şiddettli rüzgar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yaşam şartlarını zorlaştıran lodos okullar ile ilgili soruyu da akıllara getirdi. Peki, Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasmı İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
OKULLAR TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Olumsuz hava şartları dolayısıyla gündeme gelen okullar tatil mi, okullar tatil olacak mı sorularına yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
VALİLİK ACI HABERİ DUYURDU
İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle 4 kişinin öldüğünü 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı. İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.