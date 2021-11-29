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    • 29.11.2021 18:17
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    • 29.11.2021 18:17
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    Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da lodos nedeniyle okullar tatil mi? 30 Kasım okullar tatil olacak mı? İstanbul Valiliği son dakika açıklama!

    İstanbul'da etkisini gösteren lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul Valiliği, lodosta 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandığını açıkladı. İBB'den yapılan son dakika açıklamada ise lodos nedeniyle 33 çatının uçtuğu, 192 ağacın devrildiği, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğü, 52 trafik ışığı ile yön tabelasının devrildiği ve 12 aracın hasar gördüğü bildirildi. Öğrenciler ve veliler bu gelişmeler üzerine okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi? 30 Kasım İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Yarın okullar tatil mi? 30 Kasım İstanbul’da okullar tatil olacak mı?

    30 Kasım okulların tatil olup olmayacağı gündemde merak edilen konular arasında. Türkiye genelinde dün akşam ve bugün de etkisini sürdüren lodos ve şiddettli rüzgar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yaşam şartlarını zorlaştıran lodos okullar ile ilgili soruyu da akıllara getirdi. Peki, Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasmı İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

    OKULLAR TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

    Olumsuz hava şartları dolayısıyla gündeme gelen okullar tatil mi, okullar tatil olacak mı sorularına yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    VALİLİK ACI HABERİ DUYURDU

    İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle 4 kişinin öldüğünü 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı. İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

        İBB'DEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği'nden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada(İBB), etkili olan lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 33 çatının uçtuğunu, 192 ağacın devrildiğini, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğünü, 52 trafik ışığı ile yön tabelasının devrildiğini ve 12 aracın hasar gördüğü duyurulmuştu.



        İBB'nin açıklaması şöyle:

        "İstanbul'da etkili olan lodos fırtınası ve şiddetli yağış nedeniyle; 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü. Teyakkuzda olan İBB Ekipleri, olaylara hızla müdahale ediyor. Fırtına toplu ulaşım araçları ile trafiği de olumsuz etkiliyor. 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bazı raylı sistem seferleri ile deniz ulaşımı da aksıyor.
        İstanbul'da Cumartesi gününden itibaren etkili olmaya başlayan lodos fırtınası, kent genelinde sıkıntılara neden oluyor. Rüzgâr güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olurken, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişleri yaşandı. Bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli lodos yönlü rüzgâr, şiddetini arttırarak zaman zaman saatte 100 kilometrenin üzerine çıktı. Esenyurt çatı uçması nedeniyle yaralan ve hastaneye sevk edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Devam eden fırtına ile beraber aralıklarla yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanıyor. Fırtına nedeniyle 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü."
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