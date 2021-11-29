"Siyasi casusluk" faaliyetleri yürüten DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan adliyeye sevk edildi: Savcıya ifade verecek!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürcan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
SAVCIYA İFADE VERECEK
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Gürcan'ın soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.
Gürcan, 26 Kasım'da İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alınmış, Ankara'ya getirilmişti.
İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul'da gözaltına alınan Gürcan'ın soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürülmüştü. Soruşturmanın "siyasal ve askeri casusluk" suçuna yönelik olduğu öğrenildi.
"SİYASİ CASUSLUK"
Gürcan sosyal medya hesabından, "Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğinizi istiyorum." sözlerini sarf etti.