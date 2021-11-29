Omicron varyantı nedir, belirtileri neler? Koronavirüs omicron varyantı hangi ülkelerde görüldü, Türkiye'de var mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2 yıldır koronavirüs ile mücadele edilirken biryandan da yeni varyantlar görülmeye devam ediyor. Hızlı yayılan ve çabuk bulaşan omicron varyantı gittide daha fazla ülkede görülmeye başlayınca vatandaşları endişelendirdi ve hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte koronavirüsün omicron varyantı ile ilgili ayrıntılar...
OMİCRON VARYANTI NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, "Omicron" olarak açıklandı.
Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu
Bilim insanları, "Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir" yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, "Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı" dedi.