Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Salı Çanakkale, Konya, Balıkesir okullar tatil mi? 30 Kasım hangi illerde okullar tatil?

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ? AÇIKLAMA GELDİ!

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklama şöyle; "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı)da Çanakkale İl Genelinde yüksek kesimler başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirilmiştir. İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen bu meteorolojik tahminler nedeniyle;

1- İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım 2021 Salı günü 1(bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.

2-Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller idari izinli sayılacaktır.



3- Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.



4- İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."