Bölücü terör örgütü PKK yıktığı Sur'u Başkan Erdoğan yeniden yaptı! Bu ne güzellik...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 'Sur İhya Projesi' kapsamında Sur, yeniden inşa edilirken, eski günleri de geride bıraktı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Sur'da, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'Fiskaya Cam Seyir Terası' bölgeye ayrı bir görünüm kattı.
Diyarbakır Valisi/Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu'nun geçekleştirdiği açılışa, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve çok sayıda vatandaş da katıldı.
Diyarbakır'da ve özellikle Sur ilçesinin hayata geçirilen projelerle cazibe merkezine dönüştüğünü anımsatan Karaloğlu, "Hem Diyarbakırlı hemşehrilerimiz hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz artık bu cam terastan Diyarbakır'ın güzelliklerini görme şansına kavuşacak.