Okullar yarın tatil mi? sorusunun yanıtı İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama ile yanıt buldu. İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok ilçede çatı ve dükkan tabelaları caddeye savruldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği kentte fırtına sebebi ile 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime İstanbul'da ara verildi. Bu gelişmelerin ardından çevre illerde de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edildi. Peki, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 30 Kasım hangi illerde okullar tatil? 30 Kasım okulların tatil olduğu iller listesi!
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:
"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.