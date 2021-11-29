30 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak? Yarın İstanbul'da lodos, fırtına, yağmur var mı? İl il 30 Kasım hava durumu tahminleri

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile yarın öğle saatlerinden sonra Adana çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta çevreleri ile yarın Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



ADANA 12°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı



ANTALYA 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu



ISPARTA 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatleri ile yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile yarın Konya ve Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor



ANKARA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısı ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı



SİVAS 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu