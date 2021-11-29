Vatandaşlar çevrimiçi market uygulamaları hakkında son dakika araştırmalara başladı. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın saat 18.00'e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Peki, 30 Kasım Getir ve Yemeksepeti çalışıyor mu? İstanbul'da yarın Getir, Yemeksepeti Banabi, İstegelsin açık mı? İşte tüm merak edilenler...
30 KASIM GETİR ÇALIŞIYOR MU?
Getir, İstanbul'da motokuryelerin güvenliği için motosikletli teslimat hizmetlerini durdurduğunu açıkladı.
Yemeksepeti de motorsikletli kurye hizmetini durdurdu.
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA DUYURDU!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
İstanbul ve Türkiye'nin birçok ilinde hayatı felç eden fırtına nedeniyle illerden tatil haberleri gelmeye başladı. İstanbul ve Kocaeli ve Sakarya'da okullar bir gün tatil edildi.
İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
30 KASIM SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.'' ifadelerini kullandı.