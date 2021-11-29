29 Kasım Getir ve Yemeksepeti çalışıyor mu? İstanbul'da bugün Getir açık mı? Lodos nedeniyle son dakika açıklama geldi!

Yaşanan bu durum sonrası İstanbul ve Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil edildi. Vatandaşlar çevrimiçi market uygulaması Getir çalışıyor mu şeklinde aramalara başladı. Getir tarafından yapılan son dakika açıklamada, motorsikletli kurye hizmetlerinin durduğu açıklandı. Peki, 29 Kasım Getir ve Yemeksepeti çalışıyor mu? İşte son dakika açıklamalar...
29 KASIM GETİR ÇALIŞIYOR MU?
Getir, İstanbul'da motokuryelerin güvenliği için motosikletli teslimat hizmetlerini durdurduğunu açıkladı.
İstanbul ve Türkiye'nin birçok ilinde hayatı felç eden fırtına nedeniyle illerden tatil haberleri gelmeye başladı. İstanbul ve Kocaeli ve Sakarya'da okullar bir gün tatil edildi.
İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
30 KASIM SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.'' ifadelerini kullandı.