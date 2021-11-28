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    • 28.11.2021 23:50
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    • 28.11.2021 23:50
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    Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Burçlara etkisi ne olacak? Yay, Oğlak, Boğa, Akrep, Aslan...

    2021 yılının son tutulması Güneş'te gerçekleşecek. Güneş tuutlması ne zaman, saat kaçta sorusuna aramam motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Bu harika doğa olayını izlemek isteyenler ve astrolojiyi takip edenler Güneş tutulması hakkında bilgileri merak ediyor. Astrologlar, Yay burcunda gerçekleşecek Güneş tutulmasının etkilerinin 1 ay önce başladığını, tam tutulmadan sonra da 1 ay devam edeceğini söylüyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman saat kaçta başlayacak? Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Güneş tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? Güneş tutulmasının Yay, Oğlak, Boğa, Akrep, Aslan, Koç, Kova ve diğer burçlara etkisi haberimizde...

    takvim.com.tr
    Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    Güneş tutulması ne zaman saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Yılın son tutulması Güneş'te gerçekleşecek. Son tutulma için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman saat kaçta başlayacak? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Güneş tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? Güneş tutulmasının Yay, Oğlak, Boğa, Akrep, Aslan, Koç, Kova ve diğer burçlara etkisi haberimizde...

    GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

    2021 yılının önemli gök olaylarından biri olan güneş tutulması 4 Aralık'ta yaşanacak.

    GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖZÜKÜCEK Mİ?

    Tutulma, Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın güney ucunda gözlemlenebilecek. Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

    GÜNEŞ TUTULMASI NEDEN OLUR?

    Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

        BURÇLARA ETKİSİ NE OLACAK? YAY, OĞLAK, BOĞA, AKREP, ASLAN...

        Yay burcunun 12'nci derecesinde gerçekleşecek tam Güneş tutulması 4 Aralık'ta tamamlanacak. Bu tutulma hem 2021'in son tutulması hem de 18 aydır devam eden İkizler-Yay hattındaki tutulmaların sonu. Bu tutulmada Merkür ve Alvaid sabit yıldızı da etkili olacak. Bir tutulmanın en güçlü etkisi tutulma gerçekleşmeden 1 ay önce başlar ve bu etki tutulma sonrasında 1 ay devam eder. 4 Aralık'ta gerçekleşecek ve Türkiye'den gözlemlenemeyecek olan bu tutulma 4 saat 8 dakika sürecek. Ancak tam tutulma anı 14 dakika olacak.

        'Güney Ay Düğümü' (GAD) tarafında meydana gelecek olan bu olay stresli, zorlu, gölge yönlerin daha çok çalışmasına ve kayıplara neden olabilir. Demek ki Yay burcunun gölge taraflarına çok dikkat etmek gerekir.

        Yay, astrolojide; özgürlük, inanç, hareket etmek, seyahat, eğitim, akademik konular, neşeli olmak, umut içinde olmak, büyütmek ve genişletmek, keşfetmek, spor, cesur olmak, inanç, felsefe ve din, yabancılar ve uzak yerlerle sembolize edilir. Gölge taraflarıysa; fanatizm, aşırı abartılı ve coşkulu davranmak, hayır diyememek, verilen sözleri tutamamak, sorumluluktan kaçmak, boş vermek, dağınık olmak, patavatsızlık ve maymun iştahlılıktır.
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        Haberler Güncel Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Burçlara etkisi ne olacak? Yay, Oğlak, Boğa, Akrep, Aslan...
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