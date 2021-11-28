Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.11.2021 16:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2021 16:14
    ABONE OL

    AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu kaç? AÖF soru ve cevaplar…

    Üniversite eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi. Sınavını tamamlayan AÖF öğrencileri merakla sonuç tarihini araştırır oldu. Peki AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu kaç? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu kaç? AÖF soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs önlemleri alınarak 2 gün boyunca gerçekleştirilen sınav sonrasında hemen sonuç araştırmaları başladı. Peki Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları, soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? İşte detaylar...

    AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz yayınlanmadı ve tarih verilmedi. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı da henüz erişime açılmadı.

    AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    84 – 100 AA 4,00 Geçti

    77 – 83 AB 3,70 Geçti

    71 – 76 BA 3,30 Geçti

    66 – 70 BB 3,00 Geçti

    61 – 65 BC 2,70 Geçti

    56 – 60 CB 2,30 Geçti

    50 – 55 CC 2,00 Geçti

    46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

    40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

    33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

        AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak
        belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

        Örnek vermek gerekirse:

        Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

        Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

        Toplam: 74'tür.

        Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CANLI | Fatih Karagümrük - Trabzonspor
        Haberler Güncel AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu kaç? AÖF soru ve cevaplar…
            SON DAKİKA