AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu kaç? AÖF soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs önlemleri alınarak 2 gün boyunca gerçekleştirilen sınav sonrasında hemen sonuç araştırmaları başladı. Peki Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları, soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? İşte detaylar...
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz yayınlanmadı ve tarih verilmedi. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı da henüz erişime açılmadı.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti