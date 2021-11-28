AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu kaç? AÖF soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs önlemleri alınarak 2 gün boyunca gerçekleştirilen sınav sonrasında hemen sonuç araştırmaları başladı. Peki Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları, soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? İşte detaylar...