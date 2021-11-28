Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi koronavirüs izinleri 6 ay uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevi mahkumları uzun zamandır cezaevine dönmemişti ve 30 Kasım'da bitmesi beklenen izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak edildi. TBMM Genel Kurulu'na taşınan ve 5. Yargı Paketi'ne eklenen açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Açık cezaevi izinlerinin daha önce 30 Kasım tarihinde biteceği açıklanmıştı. Mecliste kabul edilen 5. Yargı paketinde yer alan yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi.
30 Kasım'da sona erecek COVID-19 izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.
TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.
Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.