Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi koronavirüs izinleri 6 ay uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevi mahkumları uzun zamandır cezaevine dönmemişti ve 30 Kasım'da bitmesi beklenen izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak edildi. TBMM Genel Kurulu'na taşınan ve 5. Yargı Paketi'ne eklenen açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinlerinin daha önce 30 Kasım tarihinde biteceği açıklanmıştı. Mecliste kabul edilen 5. Yargı paketinde yer alan yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi.